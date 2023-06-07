Мащенко вспомнил, насколько сложно было убивать в себе спортсмена после завершения карьеры

Мащенко рассказал, насколько сложно было убивать в себе спортсмена после завершения карьеры.

«Насколько сложно оказалось «убивать» в себе спортсмена после завершения соревновательной карьеры? Было непросто. Уже будучи одним из руководителей спортивной школы, я на полставки подрабатывал тренерской работой. Набрал спортсменов в группу, но с самого начала сделал одну из самых распространённых ошибок. Стал сравнивать своих учеников с собой, не понимая того, что они совсем другие. Я бегал кроссы вместе со своими спортсменами и реально не понимал, почему они, такие молодые и здоровые, мне проигрывают. Почему не могут сделать того, о чём я их прошу? Мне тогда сильно помогла жена. Посмотрела на мои усилия со стороны и сказала: мол, ты на землю-то опустись. Их не натаскивать на свой уровень надо, а учить. Не ждать, когда в группе появится звезда, а работать с тем «материалом», который достался.

Сейчас-то уже большой опыт в этом отношении накоплен. В прошлом году у меня появились сразу два чемпиона страны. Владимир Лысенко выиграл 400 м с барьерами у мужчин, а Ирина Баулина стала первой на этой же дистанции у женщин. Ещё одна моя спортсменка Эмилия Тангара там же заняла второе место, а Денис Новосельцев стал победителем первенства России среди юниоров. С этой группой я работал, как личный тренер, до прошлого года», — заявил Мащенко в интервью RT.

Ранее Мащенко назвал свою первостепенную задачу на посту наставника сборной России по лёгкой атлетике.