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Агент Шкурина сообщил, что «Маккаби Петах-Тиква» хочет выкупить игрока у ЦСКА

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Агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина Валерий Исаев рассказал, что «Маккаби Петах-Тиква» может выкупить футболиста у армейского клуба.
Агент Шкурина сообщил, что «Маккаби Петах-Тиква» хочет выкупить игрока у ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Мы общаемся с руководством ЦСКА. Клуб ищет аренду или трансфер для Шкурина. «Маккаби Петах-Тиква», за который нападающий играл в аренде в этом сезоне, хочет видеть Илью в составе своей команды для участия в премьер-лиге Израиля», — цитирует Исаева Sport24.

Он также подчеркнул, что у футболиста есть предложения от других клубов из чемпионата Израиля. 

«До конца месяца мы определимся с будущим футболиста», — заключил Исаев.

В сентябре 2022 года Шкурин перешёл в клуб «Маккаби Петах-Тиква» на правах аренды. В текущем сезоне 23-летний белорусский нападающий провёл 33 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее в «Норрчёпинге» сообщили об уходе игрока ЦСКА Сигурдссона.

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