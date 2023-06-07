В «Норрчёпинге» сообщили об уходе игрока ЦСКА Сигурдссона
- РИА Новости
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«Арнор Сигурдссон не останется в нашем клубе. Нам неизвестно, вернётся он в ЦСКА или будет выступать в другом клубе. Мы ничего не знаем о его будущем», — цитирует Мартинссона Sport24.
Сигурдссон на правах аренды присоединился к шведскому «Норрчёпингу» 14 июля 2022 года. В текущем сезоне он провёл за клуб 14 матчей во всех турнирах и забил девять мячей. Соглашение игрока с армейским клубом рассчитано до 2024 года.
Ранее сообщалось, что Сигурдссон не собирается возвращаться в ЦСКА.