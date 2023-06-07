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В «Норрчёпинге» сообщили об уходе игрока ЦСКА Сигурдссона

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Спортивный директор «Норрчёпинга» Тони Мартинссон сообщил, что полузащитник Арнор Сигурдссон не останется в клубе.
В «Норрчёпинге» сообщили об уходе игрока ЦСКА Сигурдссона
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Арнор Сигурдссон не останется в нашем клубе. Нам неизвестно, вернётся он в ЦСКА или будет выступать в другом клубе. Мы ничего не знаем о его будущем», — цитирует Мартинссона Sport24.

Сигурдссон на правах аренды присоединился к шведскому «Норрчёпингу» 14 июля 2022 года. В текущем сезоне он провёл за клуб 14 матчей во всех турнирах и забил девять мячей. Соглашение игрока с армейским клубом рассчитано до 2024 года.

Ранее сообщалось, что Сигурдссон не собирается возвращаться в ЦСКА.

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