В «Норрчёпинге» сообщили об уходе игрока ЦСКА Сигурдссона

Спортивный директор «Норрчёпинга» Тони Мартинссон сообщил, что полузащитник Арнор Сигурдссон не останется в клубе.

«Арнор Сигурдссон не останется в нашем клубе. Нам неизвестно, вернётся он в ЦСКА или будет выступать в другом клубе. Мы ничего не знаем о его будущем», — цитирует Мартинссона Sport24.

Сигурдссон на правах аренды присоединился к шведскому «Норрчёпингу» 14 июля 2022 года. В текущем сезоне он провёл за клуб 14 матчей во всех турнирах и забил девять мячей. Соглашение игрока с армейским клубом рассчитано до 2024 года.

Ранее сообщалось, что Сигурдссон не собирается возвращаться в ЦСКА.