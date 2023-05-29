Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон, выступающий на правах аренды в шведском «Норрчёпинге», не планирует возвращаться в столичный клуб.

Как сообщает корреспондент RT Карен Саркисян в своём Telegram-канале, Сигурдссон не собирается возвращаться в ЦСКА.

По информации источника, 24-летний исландец не хочет продолжать карьеру в России.

Сигурдссон на правах аренды присоединился к шведскому «Норрчёпингу» 14 июля 2022 года. В текущем сезоне он провёл за клуб 14 матчей во всех турнирах и забил девять мячей. Соглашение игрока с армейским клубом рассчитано до 2024 года.

Ранее агент Дивеева заявил, что к защитнику есть интерес из-за рубежа.