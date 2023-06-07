Романо: Месси согласовал контракт с «Барселоной»

Бывший нападающий ПСЖ Лионель Месси продолжит карьеру в «Барселоне».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, 35-летний аргентинец уже согласовал условия контракта с каталонским клубом, который будет действовать до конца июня 2024 года.

3 июня ПСЖ объявил об уходе Месси. Чемпион мира подписал контракт с клубом летом 2021 года. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан.

Месси является воспитанником «Барселоны», с 2000 года он находился в академии клуба, форвард дебютировал за основную команду в октябре 2004 года. Летом 2021 года футболист принял решение покинуть клуб.

Ранее сообщалось, что семья Месси разделилась в выборе нового клуба для игрока.