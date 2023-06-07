Совет ISU обсудит вопрос допуска российских спортсменов

Член исполкома Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кибалко сообщил, что организация обсудит вопрос допуска российских спортсменов на соревнования.

«Как избранный от России год назад член совета, я буду на заседании в Будапеште в качестве одного из шести представителей конькобежного спорта и шорт-трека. Вопрос о допуске россиян, скорее всего, станет одним из пунктов повестки», — цитирует Кибалко ТАСС.

ISU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года. Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию на отстранение россиян от соревнований 2 мая.

6 апреля сообщалось, что ISU обсудит вопрос допуска российских спортсменов к турнирам в июне или октябре.

Ранее Коган сообщил, что ISU предоставил россиянам квоты для участия в юниорской серии Гран-при.