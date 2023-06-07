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Совет ISU обсудит вопрос допуска российских спортсменов

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Член исполкома Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кибалко сообщил, что организация обсудит вопрос допуска российских спортсменов на соревнования.
Совет ISU обсудит вопрос допуска российских спортсменов
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Decelis

«Как избранный от России год назад член совета, я буду на заседании в Будапеште в качестве одного из шести представителей конькобежного спорта и шорт-трека. Вопрос о допуске россиян, скорее всего, станет одним из пунктов повестки», — цитирует Кибалко ТАСС.

ISU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года. Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию на отстранение россиян от соревнований 2 мая.

6 апреля сообщалось, что ISU обсудит вопрос допуска российских спортсменов к турнирам в июне или октябре.

Ранее Коган сообщил, что ISU предоставил россиянам квоты для участия в юниорской серии Гран-при.

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