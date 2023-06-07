Источник: российский футболист Гасанов задержан с наркотиками в Москве

Российский футболист Шамиль Гасанов был задержан в Москве за хранение запрещённых веществ.

По информации Telegram-канала «Мутко против», ночью 6 июня футболист был остановлен за переход дороги в неположенном месте. Сотрудников ДПС насторожило поведение Гасанова. В кармане у него был обнаружён сверток с неизвестным веществом.

Согласно экспертизе, в свёртке было 0,54 г мефедрона. На спортсмена возбуждено уголовное дело.

В настоящий момент Гасанов выступает за узбекский «Сурхан». Он также играл за «Анжи», «Енисей» и норвежский «Тромсе».

Ранее сообщалось, что Квинси Промес намеревался выручить с партии кокаина €6 млн.