Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Источник: российский футболист Гасанов задержан с наркотиками в Москве

Короткая ссылка
Российский футболист Шамиль Гасанов был задержан в Москве за хранение запрещённых веществ.
Источник: российский футболист Гасанов задержан с наркотиками в Москве
  • РИА Новости

По информации Telegram-канала «Мутко против», ночью 6 июня футболист был остановлен за переход дороги в неположенном месте. Сотрудников ДПС насторожило поведение Гасанова. В кармане у него был обнаружён сверток с неизвестным веществом.

Согласно экспертизе, в свёртке было 0,54 г мефедрона. На спортсмена возбуждено уголовное дело.

В настоящий момент Гасанов выступает за узбекский «Сурхан». Он также играл за «Анжи», «Енисей» и норвежский «Тромсе».

Ранее сообщалось, что Квинси Промес намеревался выручить с партии кокаина €6 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить