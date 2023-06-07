Смолов извинился за незабитый пенальти в матче с Хорватией на ЧМ-2018

Нападающий «Динамо» и сборной России Фёдор Смолов вспомнил свой незабитый пенальти в четвертьфинальном матче чемпионата мира — 2018 с командой Хорватии.

«Я провалил чемпионат мира ещё до пенальти. Если мне предоставят возможность перебить — я так не пробью никогда в жизни. Извиняюсь перед болельщиками, которые держат на меня злобу и считают, что я виноват в том, что мы не вышли в полуфинал», — сказал Смолов на YouTube-канале Nobel.

Напомним, что сборная России проиграла Хорватии в серии пенальти и вылетела с домашнего мундиаля (счёт — 2:2, по пенальти — 3:4).

Ранее Фёдор Смолов высказал своё мнение о молодом поколении футболистов России.