Смолов: у Захаряна, Тюкавина, Гладышева нет спортивной злости

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказал своё мнение о молодом поколении футболистов России.

«У молодого поколения — Захаряна, Тюкавина и Гладышева — нет спортивной злости, они не готовы на тренировках себя перебарывать и прикладывать сверхусилия. Молодёжь ходит в тренажёрный зал, потому что Криштиану ходит туда, и у них в голове засело, что зал — путь к успеху», — сказал Смолов на YouTube-канале Nobel.

Он добавил, что проблема поколения — соцсети. По мнению игрока, сейчас мальчишки проводят мало времени во дворе и из этой среды попадают в первую команду, где практически не разговаривают и не коммуницируют с другими.

В нынешнем сезоне 33-летний игрок принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач. Новое соглашение действует до конца сезона-2023/24 с возможностью продления ещё на один сезон.

Ранее сообщалось, что Смолов женился на российской модели Карине Истоминой.