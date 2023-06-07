Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Ультрас «Наполи» вернули Спаллетти руль с украденного автомобиля в честь ухода из клуба

Короткая ссылка
Болельщики «Наполи» вернули главному тренеру команды Лучано Спаллетти руль с украденного у него в октябре 2021 года автомобиля.
Ультрас «Наполи» вернули Спаллетти руль с украденного автомобиля в честь ухода из клуба
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

Фанаты клуба украли руль в знак недовольства. Они также установили баннер: «Спаллетти, мы вернём тебе твою Panda, если ты уйдёшь». Позже они просили выкуп у тренера.

На церемонии прощания со Спаллетти несколько представителей фанатских объединений вручили тренеру в большой коробке руль и диски с музыкой Даниэле.

Спаллетти возглавлял клуб с 2021 года. 4 мая неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1), «Наполи» набрал 80 очков и досрочно стал чемпионом Италии. Этот титул команда завоевала впервые с 1990 года.

Ранее «Наполи» одержал победу над «Сампдорией» в прощальном матче Спаллетти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить