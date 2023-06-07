Ультрас «Наполи» вернули Спаллетти руль с украденного автомобиля в честь ухода из клуба

Болельщики «Наполи» вернули главному тренеру команды Лучано Спаллетти руль с украденного у него в октябре 2021 года автомобиля.

Фанаты клуба украли руль в знак недовольства. Они также установили баннер: «Спаллетти, мы вернём тебе твою Panda, если ты уйдёшь». Позже они просили выкуп у тренера.

На церемонии прощания со Спаллетти несколько представителей фанатских объединений вручили тренеру в большой коробке руль и диски с музыкой Даниэле.

Спаллетти возглавлял клуб с 2021 года. 4 мая неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1), «Наполи» набрал 80 очков и досрочно стал чемпионом Италии. Этот титул команда завоевала впервые с 1990 года.

Ранее «Наполи» одержал победу над «Сампдорией» в прощальном матче Спаллетти.