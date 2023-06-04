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«Наполи» одержал победу над «Сампдорией» в прощальном матче Спаллетти

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«Наполи» дома одержал победу над «Сампдорией» в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Наполи» одержал победу над «Сампдорией» в прощальном матче Спаллетти
  • AFP

Встреча на стадионе «Диего Армандо Марадона» завершилась со счётом 2:0.

На 64-й минуте Виктор Осимхен реализовал пенальти, на 85-й мяч забил Джованни Симеоне.

Для Лучано Спаллетти сегодняшний матч был последним на посту главного тренера неаполитанской команды. 

Спаллетти возглавлял клуб с 2021 года. 4 мая неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1), «Наполи» набрал 80 очков и досрочно стал чемпионом Италии. Этот титул команда завоевала впервые с 1990 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини может занять аналогичную должность в «Наполи».

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