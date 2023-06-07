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Смолов не верит в возвращение сборной России на международные соревнования

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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов заявил, что простился с идеей сыграть за сборную России.
Смолов не верит в возвращение сборной России на международные соревнования
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Сыграю ли я ещё хоть одну официальную игру за национальную команду? Нет, к сожалению. Я с этой идеей простился. Ввиду событий, которые происходят, не вижу даже в обозримом будущем возвращения сборной России на международные соревнования», — сказал Смолов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

По мнению нападающего, в нынешних обстоятельствах нужно привлекать в национальную команду большое количество молодых футболистов.

«Когда сборная России вернётся к официальным матчам, будем понимать, что они собой представляют, и, соответственно, на тот момент они будут защищать цвета национальной команды», — заявил он.

33-летний россиянин выступал за национальную команду с 2012 года, забив 16 мячей в 32 матчах.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз продолжает переговоры с УЕФА и ФИФА о возвращении российских команд.

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