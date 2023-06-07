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Бывшего футболиста «Спартака» Гаврилова прооперируют 8 июня

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Стала известна дата операции бывшего футболиста «Спартака» Юрия Гаврилова на сонной артерии после перенесённого инсульта.
Бывшего футболиста «Спартака» Гаврилова прооперируют 8 июня
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Всё нормально, он уже сам ходит. Завтра будет операция на сонной артерии. После этого будут разные мероприятия, но всё зависит от него, инсульт лечится при условии того, что сам больной старается вылечиться. Прогнозы положительные», — цитирует администратора «Спартака» Александра Хаджи РИА Новости.

30 мая председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян сообщил, что Гаврилову стало плохо. Подробности о состоянии здоровья спортсмена не уточнялись. Позднее выяснилось, что у него выявлено подозрение на инсульт.

Ранее Валерий Кечинов сообщил, что бывший футболист «Спартака» Гаврилов испытывает проблемы с речью.

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