Кечинов сообщил, что бывший футболист «Спартака» Гаврилов испытывает проблемы с речью

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, как чувствует себя ветеран красно-белых Юрий Гаврилов.

«Гаврилов лежит в общей палате, его готовят к операции. Если на этой не получится, то операция пройдёт на следующей неделе. Пока что Юрий Васильевич лежит в кровати, у него проблемы с речью, но он всё понимает, хотя и с опозданием», — цитирует Кечинова РИА Новости.

30 мая председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян сообщил, что Гаврилову стало плохо. Подробности о состоянии здоровья спортсмена не уточнялись. Позднее выяснилось, что у него выявлено подозрение на инсульт.

Ранее сообщалось, что Карпин пожелал скорейшего выздоровления попавшему в реанимацию Гаврилову.