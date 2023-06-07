Бывший футболист ЦСКА Жезус заявил, что не понимает причину отстранения российских клубов

Бывший нападающий ЦСКА Рикардо Жезус поделился мнением об отстранении российских клубов от международных турниров.

«Из-за всей этой ситуации очень трудно выразить какое-то взвешенное мнение. Я в подобной ситуации никогда не был, до сих пор не очень понимаю, что случилось, почему всё это происходит. А когда играл в России, мне всё нравилось, все ко мне хорошо относились», — приводит слова Жезуса Sport24.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз продолжает переговоры с УЕФА и ФИФА о возвращении российских команд.