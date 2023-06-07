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Орлов заявил, что ему нравится игра полузащитника «Спартака» Литвинова

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Комментатор Геннадий Орлов высоко оценил игру полузащитника московского «Спартака» Руслана Литвинова.
Орлов заявил, что ему нравится игра полузащитника «Спартака» Литвинова
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Мне понравился в этом сезоне полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов. Очень перспективный футболист, не по годам играет зрело. Быстрый, мобильный, неуступчивый. Абаскаль в ряде игр не от хорошей жизни выпускал его в центре обороны, но профильная позиция этого игрока, конечно, выше», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

По словам комментатора, он бы включил 21-летнего россиянина в символическую сборную Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Но у Литвинова слишком серьёзный конкурент. Барриос. Ну как ты его подвинешь? Вильмар просто на высочайшем уровне играет в отборе, в разрушении атак соперника. А если бы у колумбийца ещё был поставленный удар, он бы играл в «Барселоне» или «Реале». Но увы, он очень редко бьёт, а если и бьет, то мимо. Ну что поделать», — сказал он.

В прошедшем сезоне Литвинов забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 34 матчах за красно-белых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Орлов объяснил, почему считает капитана ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим вратарём РПЛ.

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