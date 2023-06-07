Орлов объяснил, почему считает Акинфеева лучшим вратарём РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов высказал своё мнение о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

«За основу возьмём схему 4-3-3. В воротах Игорь Акинфеев. Ему по-прежнему нет равных. Надёжен, хладнокровен, выручал ЦСКА», — цитирует Орлова «Спорт-Экпресс».

Акинфеев был признан лучшим вратарём сезона-2022/23 РПЛ.

По итогам сезона «Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак». «Ростов» в последнем туре разгромно уступил армейцам и лишился шансов в борьбе за медали.

Ранее Акинфеев рассказал, что нужно сделать ЦСКА, чтобы навязать конкуренцию «Зениту».