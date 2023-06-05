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Акинфеев рассказал, что нужно сделать ЦСКА, чтобы навязать конкуренцию «Зениту»

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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о конкуренции с «Зенитом» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Акинфеев рассказал, что нужно сделать ЦСКА, чтобы навязать конкуренцию «Зениту»
  • РИА Новости

«Все прекрасно понимают, что если ты усиливаешь команду хорошими и качественными игроками, тогда и конкуренция будет совершенно другая. Поэтому в моём понимании — это только точечное и сильное усиление команды. Тогда ты навяжешь конкуренцию, и всё решится на футбольном поле», — сказал Акинфеев в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак». «Ростов» в последнем туре разгромно уступил армейцам и лишился шансов в борьбе за медали.

4 июня тренер армейского клуба Владимир Федотов был признан лучшим наставником РПЛ в сезоне-2022/23. 

Ранее сообщалось, что Акинфеев получил награду лучшему вратарю в РПЛ сезона-2022/23.

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