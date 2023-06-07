Сборная Бразилии впервые в истории сыграет в чёрной форме
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По информации Globo, смена цвета формы станет частью антирасистской акции, которую сборная Бразилии подготовила к товарищескому матчу с командой Гвинеи. Чёрная футболка будет использоваться только в первом тайме, затем игроки переоденутся форму в привычных цветов.
Законодательное собрание Рио-де-Жанейро приняло законопроект, получивший название в честь нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.
Новый законопроект предусматривает остановку и даже отмену матчей, в которых обнаружены проявления расизма.
Ранее сообщалось, что Винисиус выступит в суде по делу о расизме с тремя обвиняемыми.