Сборная Бразилии впервые в истории сыграет в чёрной форме

Впервые в своей истории сборная Бразилии по футболу будет играть в форме чёрного цвета.

По информации Globo, смена цвета формы станет частью антирасистской акции, которую сборная Бразилии подготовила к товарищескому матчу с командой Гвинеи. Чёрная футболка будет использоваться только в первом тайме, затем игроки переоденутся форму в привычных цветов.

Законодательное собрание Рио-де-Жанейро приняло законопроект, получивший название в честь нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

Новый законопроект предусматривает остановку и даже отмену матчей, в которых обнаружены проявления расизма.

Ранее сообщалось, что Винисиус выступит в суде по делу о расизме с тремя обвиняемыми.