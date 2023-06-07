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Сборная Бразилии впервые в истории сыграет в чёрной форме

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Впервые в своей истории сборная Бразилии по футболу будет играть в форме чёрного цвета.
Сборная Бразилии впервые в истории сыграет в чёрной форме
  • Gettyimages.ru
  • © Wagner Meier

По информации Globo, смена цвета формы станет частью антирасистской акции, которую сборная Бразилии подготовила к товарищескому матчу с командой Гвинеи. Чёрная футболка будет использоваться только в первом тайме, затем игроки переоденутся форму в привычных цветов.

Законодательное собрание Рио-де-Жанейро приняло законопроект, получивший название в честь нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

Новый законопроект предусматривает остановку и даже отмену матчей, в которых обнаружены проявления расизма.

Ранее сообщалось, что Винисиус выступит в суде по делу о расизме с тремя обвиняемыми.

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