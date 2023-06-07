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Гришин считает, что некоторые принижают заслуги Семака

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Тренер футбольной академии московского ЦСКА Александр Гришин полагает, что Сергею Семаку довольно непросто работать на посту наставника петербургского «Зенита».

«Семак стабильно занимает первое место в РПЛ при разных составах. Мне кажется, некоторые его заслуги принижают. Но со звёздами работать ещё сложнее, чем с футболистами среднего класса», — цитирует Гришина «Чемпионат».

Он подчеркнул, что к каждому футболисту в «Зените» нужен особенный подход.

«Сергей очень хорошо с этим справляется: мы не видим скандалов в «Зените». Команда пять лет подряд становится чемпионом России — это дорогого стоит», — добавил Гришин.

«Зенит» завоевал золотые медали чемпионата России сезона-2022/23. Сине-бело-голубые и Семак в пятый раз подряд одержали победу в РПЛ.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов считает, что награду лучшему тренеру сезона РПЛ должен был получить Семак.

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