Гришин считает, что некоторые принижают заслуги Семака

Тренер футбольной академии московского ЦСКА Александр Гришин полагает, что Сергею Семаку довольно непросто работать на посту наставника петербургского «Зенита».

«Семак стабильно занимает первое место в РПЛ при разных составах. Мне кажется, некоторые его заслуги принижают. Но со звёздами работать ещё сложнее, чем с футболистами среднего класса», — цитирует Гришина «Чемпионат».

Он подчеркнул, что к каждому футболисту в «Зените» нужен особенный подход.

«Сергей очень хорошо с этим справляется: мы не видим скандалов в «Зените». Команда пять лет подряд становится чемпионом России — это дорогого стоит», — добавил Гришин.

«Зенит» завоевал золотые медали чемпионата России сезона-2022/23. Сине-бело-голубые и Семак в пятый раз подряд одержали победу в РПЛ.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов считает, что награду лучшему тренеру сезона РПЛ должен был получить Семак.