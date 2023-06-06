Пименов: лучший тренер сезона — Семак, а не Федотов

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов считает, что награду лучшему тренеру сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) должен был получить наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак.

«Тренер ЦСКА Владимир Федотов получил награду лучшему тренера сезона. Возможно, для тех людей, кто его выбирал, это заслуженно. Но не для меня. Я считаю, что тренера нужно оценивать по золотым медалям. А золотые медали завоевал Сергей Семак вместе с «Зенитом». Поэтому для меня лучший тренер сезона — Семак, а не Федотов», — заявил Пименов RT.

По итогам прошедшего сезона «Зенит» выиграл РПЛ. ЦСКА под руководством Владимира Федотова завоевал серебряные медали.

Ранее сообщалось, что Федотова признали лучшим тренером РПЛ сезона-2022/23.