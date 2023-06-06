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Пименов: лучший тренер сезона — Семак, а не Федотов

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Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов считает, что награду лучшему тренеру сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) должен был получить наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак.
Пименов: лучший тренер сезона — Семак, а не Федотов
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«Тренер ЦСКА Владимир Федотов получил награду лучшему тренера сезона. Возможно, для тех людей, кто его выбирал, это заслуженно. Но не для меня. Я считаю, что тренера нужно оценивать по золотым медалям. А золотые медали завоевал Сергей Семак вместе с «Зенитом». Поэтому для меня лучший тренер сезона — Семак, а не Федотов», — заявил Пименов RT.

По итогам прошедшего сезона «Зенит» выиграл РПЛ. ЦСКА под руководством Владимира Федотова завоевал серебряные медали.

Ранее сообщалось, что Федотова признали лучшим тренером РПЛ сезона-2022/23.

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