Пименов: лучший тренер сезона — Семак, а не Федотов
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«Тренер ЦСКА Владимир Федотов получил награду лучшему тренера сезона. Возможно, для тех людей, кто его выбирал, это заслуженно. Но не для меня. Я считаю, что тренера нужно оценивать по золотым медалям. А золотые медали завоевал Сергей Семак вместе с «Зенитом». Поэтому для меня лучший тренер сезона — Семак, а не Федотов», — заявил Пименов RT.
По итогам прошедшего сезона «Зенит» выиграл РПЛ. ЦСКА под руководством Владимира Федотова завоевал серебряные медали.
Ранее сообщалось, что Федотова признали лучшим тренером РПЛ сезона-2022/23.