Романо: Канте присоединится к Бензема в «Аль-Иттихаде»
32-летний французский хавбек подпишет контракт с аравийским клубом до лета 2025 года. Футболист получит €200 млн за два сезона, написал Фабрицио Романо в своём Twitter.
В нынешнем сезоне игрок провёл десять матчей за «Челси» во всех турнирах и отметился голевой передачей. Большую часть сезона француз пропустил из-за травмы подколенного сухожилия.
Немногим ранее «Аль-Иттихад» объявил о переходе Карима Бензема. 35-летний французский форвард получит €200 млн за два года.
Ранее Бензема заявил, что его переход в «Аль-Иттихад» привлечёт дополнительное внимание к чемпионату Саудовской Аравии.