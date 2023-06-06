Романо: Канте присоединится к Бензема в «Аль-Иттихаде»

Полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте может продолжить карьеру в саудовском клубе «Аль-Иттихад».

32-летний французский хавбек подпишет контракт с аравийским клубом до лета 2025 года. Футболист получит €200 млн за два сезона, написал Фабрицио Романо в своём Twitter.

В нынешнем сезоне игрок провёл десять матчей за «Челси» во всех турнирах и отметился голевой передачей. Большую часть сезона француз пропустил из-за травмы подколенного сухожилия.

Немногим ранее «Аль-Иттихад» объявил о переходе Карима Бензема. 35-летний французский форвард получит €200 млн за два года.

Ранее Бензема заявил, что его переход в «Аль-Иттихад» привлечёт дополнительное внимание к чемпионату Саудовской Аравии.