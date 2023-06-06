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Гвардиола: футболисты МС уверены в своих силах перед финалом Лиги чемпионов с «Интером»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что его подопечные подойдут к финальному матчу Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23 с «Интером» с боевым настроем.

«Это финал против топ-команды. Конечно, мы уверены в своих силах, но я не могу отрицать трудности и качество соперника», — цитирует Гвардиолу BBC.

При этом испанский тренер дал понять, что абсолютно не нервничает перед ответственным матчем.

«Я спокоен и благодарен за то, что игроки сделали в этом сезоне. За их работу, трудолюбие и за то, что делаем мы. Но финалы — это совсем другое. Мы постараемся сделать всё возможное для победы», — добавил Гвардиола.

Финальный матч между командами пройдёт 10 июня в Стамбуле на олимпийском стадионе «Ататюрк». Начало — в 22:00 мск. Поляк Шимон Марциняк стал главным арбитром финала.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что УЕФА может отстранить Марциняка от финала Лиги чемпионов.

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