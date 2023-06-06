Дмитриева: Хачанов показал великолепный теннис в матче «Ролан Гаррос» с Джоковичем

Известного теннисный комментатор Анна Дмитриева считает, что россиянин Карен Хачанов провёл прекрасный матч в рамках четвертьфинала Открытого чемпионата Франции с сербом Новаком Джоковичем.

«Карен провел первые два сета на очень высоком уровне, очень мощно, что не всегда у него получается. Хачанов играл разнообразно и неожиданно тонко для себя. Считаю, что он показал великолепный теннис, с которым достоин претендовать на самые высокие позиции», — цитирует 18-кратную чемпионка СССР по теннису «Матч ТВ».

По её мнению, тай-брейк оказался переломным моментом матча.

«Возможно, Хачанов на мгновение выпустил нить игры из своих рук, но для Новака этого было достаточно. Поражение на тай-брейке всухую психологически надломило Карена», — добавила Дмитриева.

Россиянин уступил сербу в четырех сетах со счётом 6:4, 6:7 (0:7), 2:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 3 часа 38 минут.

В следующем круге Джокович сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Стефанос Циципас (Греция).

Ранее Джокович высказался о своей победе в 1/4 финала турнира «Ролан Гаррос».