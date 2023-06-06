Комитет Госдумы предложил упорядочить создание любительских спортивных лиг

Председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о внесённом законопроекте по созданию любительского спорта.

«Это очень важный законопроект, который исполняет поручения президента России от 8 июня прошлого года. Прежде всего, мы создаём «любительский спорт», который играет большую роль в развитии спорта в целом. В России много людей, которые не просто тренируются и поддерживают физическую форму для себя, а хотели бы показывать результаты на соревнованиях. И мы дадим им такую возможность. Наш законопроект не просто вводит понятие «любительский спорт», которого раньше не было в законодательстве. Он создаёт «любительские лиги» и позволит проводить официальные соревнования для любителей в разных видах спорта», — приводит слова Свищёва пресс‑служба комитета Госдумы по спорту.

Он также подчеркнул, что спортивные федерации тоже должны поддержать любителей данного спорта. По его словам, они также смогу организовывать соревнования.

«То же самое с корпоративным спортом. Мы создаём правовую базу, чтобы вовлечь в корпоративный спорт всё трудовое население. Занятия спортом должны быть доступны всем. И этот законопроект, безусловно, ещё один шаг к достижению поставленной президентом цели — увеличить долю граждан до 70%, которые занимаются спортом», — заключил Свищёв.

Ранее Свищёв заявил, что направил запрос в Генпрокуратуру, чтобы разобраться с ЧП с обрушением трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону.