Ялтинский «Рубин» будет проводить домашние матчи Второй лиги в Крыму

Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников сообщил, что клуб будет проводить домашние матчи в Крыму.

«Домашние матчи мы будем проводить на прекрасном новом стадионе «Авангард» в Ялте», — цитирует Шапошникова ТАСС.

6 июня стало известно, что ялтинский «Рубин» прошёл аттестацию ФНЛ для участия во Второй лиге.

Со следующего сезона розыгрыш Второй лиги будет проходить в дивизионах А и Б. Дивизион А с участием 20 клубов будет проходить по системе «осень — весна». В дивизионе «Б» примут участие 60 клубов, соревнования пройдут по системе «весна — осень». При этом с июля‑августа по ноябрь будет проведён переходный турнир.

Ранее сообщалось, что президент ФНЛ Измайлов верит в хорошую посещаемость у ялтинского «Рубина» во Второй лиге.