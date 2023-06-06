Reuters: исполком МОК 7 июня обсудит выполнение всех требований IBA

Международный олимпийский комитет (МОК) планирурет провести заседание, где обсудит выполнение всех требований Международной ассоциацией бокса (IBA) для восстановления в правах.

Как сообщает Reuters, руководство МОК первоначально планировало провести заседание исполкома 20—22 июня, но решило организовать его в среду и обсудить письмо IBA.

В 2019 году МОК лишил IBA статуса признания, поскольку организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом.

Напомним, что IBA допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. Боксёры будут выступать под национальными флагами, в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Ранее сообщалось, что IBA отказалась от продления контракта с «Газпромом» ради восстановления в МОК.