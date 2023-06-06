РФС примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
- РИА Новости
Как сообщается на сайте РФС, на площадке в «Экспофоруме» организация представит большой павильон, на котором гости форума смогут увидеть специально созданный арт-объект, экспозицию из главных футбольных трофеев страны и встретиться с футболистами экс-сборной России Егором Титовым, Дмитрием Аленичевым, Евгением Алдониным, Романом Широковым, Сергеем Овчинниковым, Александром Мостовым и другими.
Уточняется, что в рамках форума запланировано подписание серии стратегических соглашений между РФС и партнёрами организации.
Ранее сообщалось, что РФС рассмотрит слова Роши в адрес Соболева.