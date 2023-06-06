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РФС примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

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Российский футбольный союз (РФС) сможет принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдёт с 14 по 17 июня.
РФС примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте РФС, на площадке в «Экспофоруме» организация представит большой павильон, на котором гости форума смогут увидеть специально созданный арт-объект, экспозицию из главных футбольных трофеев страны и встретиться с футболистами экс-сборной России Егором Титовым, Дмитрием Аленичевым, Евгением Алдониным, Романом Широковым, Сергеем Овчинниковым, Александром Мостовым и другими.

Уточняется, что в рамках форума запланировано подписание серии стратегических соглашений между РФС и партнёрами организации.

Ранее сообщалось, что РФС рассмотрит слова Роши в адрес Соболева.

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