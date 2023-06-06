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Губерниев: я делал максимум, чтобы люди насладились блестящим бегом Бузовой

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Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что делал максимум для наслаждения людей бегом певицы Ольги Бузовой на мероприятии, посвящённом Неделе лёгкой атлетики, на Никольской улице.
Губерниев: я делал максимум, чтобы люди насладились блестящим бегом Бузовой
  • РИА Новости

«В этом нет никакого поражения. Наоборот, я делал максимум, чтобы люди насладились блестящим бегом Бузовой, которая сказала, что любит длинную дистанцию — это прекрасно. Тем более Ольга занимается спортом — это заметно», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Мероприятие проходит в рамках Недели лёгкой атлетики, организованной Департаментом спорта города Москвы совместно со Всероссийской федерацией лёгкой атлетики в рамках празднования 100-летия московского спорта. Неделя лёгкой атлетики проходит в Москве с 5 по 10 июня.

Ранее Губерниев публично извинился перед Загитовой и встал на колени.

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