Губерниев: я делал максимум, чтобы люди насладились блестящим бегом Бузовой

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что делал максимум для наслаждения людей бегом певицы Ольги Бузовой на мероприятии, посвящённом Неделе лёгкой атлетики, на Никольской улице.

«В этом нет никакого поражения. Наоборот, я делал максимум, чтобы люди насладились блестящим бегом Бузовой, которая сказала, что любит длинную дистанцию — это прекрасно. Тем более Ольга занимается спортом — это заметно», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Мероприятие проходит в рамках Недели лёгкой атлетики, организованной Департаментом спорта города Москвы совместно со Всероссийской федерацией лёгкой атлетики в рамках празднования 100-летия московского спорта. Неделя лёгкой атлетики проходит в Москве с 5 по 10 июня.

Ранее Губерниев публично извинился перед Загитовой и встал на колени.