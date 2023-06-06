Le Parisien: Галтье отправлен в отставку с поста главного тренера ПСЖ

«Пари Сен-Жермен» отправил в отставку француза Кристофа Галтье с поста главного тренера.

Как сообщает Le Parisien, во вторник, 6 июня, спортивный директор французского клуба Луис Кампос сообщил об увольнении Галтье.

По информации источника, новым главным тренером ПСЖ станет бывший наставник мюнхенской «Баварии» немец Юлиан Нагельсман.

В прошедшем сезоне парижане выиграли Лигу 1. В Лиге чемпионов команда вылетела на стадии 1/8 финала, уступив «Баварии».

Ранее сообщалось, что «Милан» уволил технического директора клуба Паоло Мальдини и спортивного директора Фредерика Массару.