Le Parisien: Галтье отправлен в отставку с поста главного тренера ПСЖ
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Как сообщает Le Parisien, во вторник, 6 июня, спортивный директор французского клуба Луис Кампос сообщил об увольнении Галтье.
По информации источника, новым главным тренером ПСЖ станет бывший наставник мюнхенской «Баварии» немец Юлиан Нагельсман.
В прошедшем сезоне парижане выиграли Лигу 1. В Лиге чемпионов команда вылетела на стадии 1/8 финала, уступив «Баварии».
Ранее сообщалось, что «Милан» уволил технического директора клуба Паоло Мальдини и спортивного директора Фредерика Массару.