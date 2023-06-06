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Ди Марцио: «Милан» уволил Мальдини с поста технического директора

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«Милан» уволил технического директора клуба Паоло Мальдини и спортивного директора Фредерика Массару.
Ди Марцио: «Милан» уволил Мальдини с поста технического директора
  • Gettyimages.ru

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, владелец «Милана» Джерри Кардинале уведомил Мальдини и Массару о том, что они не вписываются в планы клуба и освобождены от своих обязанностей.

Как сообщает Calciomercato, решение объясняется сложными отношениями между менеджерами и Кардинале.

У бывшего защитника «россонери» и владельца итальянского клуба были серьёзные разногласия по поводу бюджета на трансферы.

По итогам прошедшего сезона подопечные Стефано Пиоли с 70 очками заняли четвёртое место в Серии А. В Лиге чемпионов команда вылетела на стадии 1/2 финала, уступив миланскому «Интеру».

Ранее бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры.

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