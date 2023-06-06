Ди Марцио: «Милан» уволил Мальдини с поста технического директора
- Gettyimages.ru
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, владелец «Милана» Джерри Кардинале уведомил Мальдини и Массару о том, что они не вписываются в планы клуба и освобождены от своих обязанностей.
Как сообщает Calciomercato, решение объясняется сложными отношениями между менеджерами и Кардинале.
У бывшего защитника «россонери» и владельца итальянского клуба были серьёзные разногласия по поводу бюджета на трансферы.
По итогам прошедшего сезона подопечные Стефано Пиоли с 70 очками заняли четвёртое место в Серии А. В Лиге чемпионов команда вылетела на стадии 1/2 финала, уступив миланскому «Интеру».
Ранее бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры.