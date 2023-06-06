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Федотов: и Семак, и Карпин достойны награды лучшему тренеру сезона в РПЛ

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о награде лучшему тренеру сезона в РПЛ.
Федотов: и Семак, и Карпин достойны награды лучшему тренеру сезона в РПЛ
  • РИА Новости

«Все номинанты достойны этой награды. Несомненно, Семак — лидер нашего чемпионата. Мы также видим, что проделал в этом сезоне Валерий Карпин. Поэтому мы оценили по достоинству и понимаем, что эту награду заслуживает определённый круг тренеров», — приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс».

4 июня тренер был признан лучшим наставником Российской премьер-лиги в сезоне-2022/23. Под руководством специалиста армейцы заняли второе место в турнирной таблице чемпионата России, пропустив вперёд только «Зенит».

Ранее Мостовой согласился с выбором Федотова лучшим тренером сезона РПЛ.

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