Федотов: и Семак, и Карпин достойны награды лучшему тренеру сезона в РПЛ
- РИА Новости
«Все номинанты достойны этой награды. Несомненно, Семак — лидер нашего чемпионата. Мы также видим, что проделал в этом сезоне Валерий Карпин. Поэтому мы оценили по достоинству и понимаем, что эту награду заслуживает определённый круг тренеров», — приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс».
4 июня тренер был признан лучшим наставником Российской премьер-лиги в сезоне-2022/23. Под руководством специалиста армейцы заняли второе место в турнирной таблице чемпионата России, пропустив вперёд только «Зенит».
Ранее Мостовой согласился с выбором Федотова лучшим тренером сезона РПЛ.