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Агент Барриоса: Вильмар настроен приносить пользу «Зениту» и выигрывать титулы

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Агент полузащитника Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо высказался о будущем своего клиента.
Агент Барриоса: Вильмар настроен приносить пользу «Зениту» и выигрывать титулы
  • Gettyimages.ru

«Барриос очень рад совершить этот подвиг с одним из лучших клубов мира. Он настроен только на то, чтобы продолжать приносить пользу клубу и выигрывать титулы снова и снова», — цитирует Поссо Sport24.

В сезоне-2022/23 29-летний защитник провёл за «Зенит» 31 матч во всех турнирах, забил один мяч и отметился двумя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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