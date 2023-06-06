Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Медина назвал Малкома лучшим футболистом сезона в РПЛ

Короткая ссылка
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина высказался о лучшем игроке чемпионата России в сезоне-2022/23.
Медина назвал Малкома лучшим футболистом сезона в РПЛ
  • РИА Новости

«По количественному показателю, конечно же, Малком. Он забил множество голов, отдал результативные передачи. Цифры говорят сами за себя. Дальше назвать кого-то тяжело, так как есть ряд сильных футболистов», — цитирует Медину Metaratings.

Малком в прошедшем сезоне забил 23 гола в 27 матчах лиги и стал лучшим бомбардиром турнира. На его счету также девять результативных передач. Он пропустил три заключительных матча «Зенита» в РПЛ.

Ранее Малком выступил с видеообращением после того, как его признали лучшим игроком в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить