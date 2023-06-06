Медина назвал Малкома лучшим футболистом сезона в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина высказался о лучшем игроке чемпионата России в сезоне-2022/23.

«По количественному показателю, конечно же, Малком. Он забил множество голов, отдал результативные передачи. Цифры говорят сами за себя. Дальше назвать кого-то тяжело, так как есть ряд сильных футболистов», — цитирует Медину Metaratings.

Малком в прошедшем сезоне забил 23 гола в 27 матчах лиги и стал лучшим бомбардиром турнира. На его счету также девять результативных передач. Он пропустил три заключительных матча «Зенита» в РПЛ.

Ранее Малком выступил с видеообращением после того, как его признали лучшим игроком в РПЛ.