Чанов: Заболотный и Чалов транжирили много моментов — ЦСКА нужен нападающий поинтереснее

Бывший вратарь и тренер ЦСКА Вячеслав Чанов высказал мнение, что в следующем сезоне армейскому клубу необходим новый нападающий.

«Никто бы не отказался от усиления. ЦСКА нужен нападающий поинтереснее, чем сейчас. Чалов и Заболотный транжирили много моментов. Гайч побывал в арендах — может вернуться заматеревшим», — цитирует Чанова «Чемпионат».

По итогам прошедшего сезона РПЛ ЦСКА под руководством Федотова с 58 очками занял второе место в турнирной таблице, отстав от «Зенита» на 12 очков.

В нынешнем сезоне Гайч забил два мяча и отдал две результативные передачи в 11 матчах за ЦСКА. Также на счету нападающего два гола и одна голевая передача в 16 играх за «Верону».

Ранее спортдиректор «Оренбурга» подтвердил желание клуба арендовать Гайча.