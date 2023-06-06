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Чанов: Заболотный и Чалов транжирили много моментов — ЦСКА нужен нападающий поинтереснее

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Бывший вратарь и тренер ЦСКА Вячеслав Чанов высказал мнение, что в следующем сезоне армейскому клубу необходим новый нападающий.
Чанов: Заболотный и Чалов транжирили много моментов — ЦСКА нужен нападающий поинтереснее
  • РИА Новости

«Никто бы не отказался от усиления. ЦСКА нужен нападающий поинтереснее, чем сейчас. Чалов и Заболотный транжирили много моментов. Гайч побывал в арендах — может вернуться заматеревшим», — цитирует Чанова «Чемпионат».

По итогам прошедшего сезона РПЛ ЦСКА под руководством Федотова с 58 очками занял второе место в турнирной таблице, отстав от «Зенита» на 12 очков.

В нынешнем сезоне Гайч забил два мяча и отдал две результативные передачи в 11 матчах за ЦСКА. Также на счету нападающего два гола и одна голевая передача в 16 играх за «Верону».

Ранее спортдиректор «Оренбурга» подтвердил желание клуба арендовать Гайча.

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