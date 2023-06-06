Спортдиректор «Оренбурга» подтвердил желание клуба арендовать Гайича

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию об интересе к нападающему московского ЦСКА Адольфо Гайичу, выступающему на правах аренды в итальянской «Вероне».

«Оренбург» рассматривает аренду Гайча как один из вариантов. Однако пока не могу сказать, что из этого выйдет. Один из факторов желания подписать Адольфо — то, что он аргентинец и ему будет проще взаимодействовать с нашими аргентинскими футболистами», — приводит слова Андреева «Чемпионат».

Также спортдиректор «Оренбурга» высказался о том, что «Верона» выкупит 24-летнего аргентинца, если останется в Серии А.

В нынешнем сезоне Гайич забил два мяча и отдал две результативные передачи в 11 матчах за ЦСКА. Также на счету нападающего два гола и одна голевая передача в 16 играх за «Верону».

Ранее сообщалось, что «Оренбург» хочет арендовать нападающего ЦСКА Гайича, если нападающий вернётся в Россию.