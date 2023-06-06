Карпин считает, что в условиях отстранения российские клубы стали развиваться

Главный тренер «Ростова» и национальной команды Валерий Карпин ответил на вопрос о том, что будет с российским футболом, если отстранение команд из России сохранится в ближайшие пять лет.

«Считаю, что уровень футбола не будет падать. Первый год с отстранением показал, что даже развиваться стали, потому что у молодых футболистов появляется больше игрового времени», — приводит слова Карпина ТАСС.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что РФС продолжает переговоры с УЕФА и ФИФА о возвращении российских команд.