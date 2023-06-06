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Сперцян: воспитанники «Краснодара» хотят войти в историю, выиграв Кубок России

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился ожиданиями от финала Кубка России с ЦСКА.
Сперцян: воспитанники «Краснодара» хотят войти в историю, выиграв Кубок России
  • Gettyimages.ru

«Для большинства из нас финал — первый в карьере, а для клуба второй. Для нас, воспитанников «Краснодара», матч против ЦСКА имеет особое значение. Мы близки к трофею, и очень хотим войти в историю родной команды», — цитирует Сперцяна rg.ru.

Финал пройдёт 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17:00 мск. В финал вышли «Краснодар» и ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Владислав Безбородов рассудит финал Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

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