СЭ: Безбородов рассудит финал Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА
- РИА Новости
По информации «Спорт-Экспресс», главным арбитром матча станет Владислав Безбородов. Его помощниками назначены Максим Гаврилин и Валерий Данченко. Резервный судья — Кирилл Левников, видеоарбитр (VAR) — Павел Кукуян, ассистент видеоарбитра (AVAR) — Алексей Лунёв.
Финал пройдёт 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17:00 мск. В финал вышли «Краснодар» и ЦСКА.
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