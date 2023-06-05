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СЭ: Безбородов рассудит финал Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА

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Стали известны имена судей на финальный матч Кубка России по футболу между «Краснодаром» и ЦСКА.
СЭ: Безбородов рассудит финал Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА
  • РИА Новости

По информации «Спорт-Экспресс», главным арбитром матча станет Владислав Безбородов. Его помощниками назначены Максим Гаврилин и Валерий Данченко. Резервный судья — Кирилл Левников, видеоарбитр (VAR) — Павел Кукуян, ассистент видеоарбитра (AVAR) — Алексей Лунёв.

Финал пройдёт 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17:00 мск. В финал вышли «Краснодар» и ЦСКА.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что Кубок России интереснее РПЛ.

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