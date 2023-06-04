Сёмин считает, что Кубок России интереснее РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сравнил Кубок России и Российскую премьер-лигу (РПЛ) и назвал более интересный турнир.

«Если сравнивать розыгрыши чемпионата и Кубка России, то, на мой взгляд, Кубок получился куда интереснее. В первую очередь, конечно же, из-за зрителей. Потому что на этот турнир приходило больше болельщиков, которые создавали на трибунах невероятную атмосферу. Это мотивировало команды выходить на поле и с большим желанием играть в футбол.

Также на Кубке весь розыгрыш присутствовала интрига и не было матчей, которые бы не вызывали интереса у публики. Это главное. Ну и, конечно же, всех удивил формат соревнования. На мой взгляд, его нужно оставить, но слегка реформировать, чтобы стало более удобно и более понятно. Но перед этим узнать мнение главных тренеров команд-участниц. Чтобы всем было комфортно бороться за трофей. Так что однозначно Кубок России порадовал и был куда интереснее чемпионата страны. И он ещё не закончился, нас ждёт красивый финал в «Лужниках», — сказал Сёмин RT.

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