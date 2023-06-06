Супруга Бивола объявила о разводе с боксёром

Екатерина Бивол, жена чемпиона WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, сообщила о разводе с мужем.

«Он ушёл от меня. Мы разошлись два месяца назад, но эмоционально даже четыре. Я сама не понимаю, как всё произошло. Не было какой-то серьёзной причины. Кто меня обеспечивает? Я думаю, не секрет, что все нажитое в браке делится пополам?» — написала девушка в соцсетях.

В браке у пары родилось два сына.

Бивол принял участие в 21 поединке и в каждом одержал победу. Последнюю схватку чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что бой Бивола и Артура Бетербиева в 2023 году сорвался из-за финансового вопроса.