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Супруга Бивола объявила о разводе с боксёром

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Екатерина Бивол, жена чемпиона WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, сообщила о разводе с мужем.
Супруга Бивола объявила о разводе с боксёром
  • AFP

«Он ушёл от меня. Мы разошлись два месяца назад, но эмоционально даже четыре. Я сама не понимаю, как всё произошло. Не было какой-то серьёзной причины. Кто меня обеспечивает? Я думаю, не секрет, что все нажитое в браке делится пополам?» — написала девушка в соцсетях.

В браке у пары родилось два сына.

Бивол принял участие в 21 поединке и в каждом одержал победу. Последнюю схватку чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что бой Бивола и Артура Бетербиева в 2023 году сорвался из-за финансового вопроса.

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