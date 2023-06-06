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Федотов: в плане судейства этот сезон РПЛ был хуже, чем предыдущий

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Футбольный арбитр Игорь Федотов оценил работу судей в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23.
Федотов: в плане судейства этот сезон РПЛ был хуже, чем предыдущий
  • РИА Новости

«В плане судейства этот сезон РПЛ был хуже, чем предыдущий. Надо менять людей в ЭСК и инспекторов, разговаривать с некоторыми судьями, которые занимают несколько должностей и при этом работают на играх РПЛ. Сделать так, чтобы арбитры находились в равных условиях», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Наибольшее количество матчей в прошедшем сезоне РПЛ отработал Владислав Безбородов (22 матча). Второе место занимает Павел Кукуян (19), третье — Сергей Карасёв (18) и Кирилл Левников (18).

Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал удаление защитника и капитана московского клуба Георгия Джикии в матче 30-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» (0:1) за брань в адрес арбитра.

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