Ауна: Анчелотти решил остаться в «Реале», несмотря на интерес со стороны сборной Бразилии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти продолжить тренировать мадридский клуб в следующем сезоне.

По информации журналиста Санти Ауна, итальянский специалист решил остаться в мадридской команде, несмотря на интерес со стороны сборной Бразилии. Его сын Давиде также продолжит работу в тренерском штабе своего отца, хотя к молодому специалисту интерес проявляла «Ницца».

«Реал» занял второе место в чемпионате Испании, уступив золото «Барселоне». В Лиге чемпионов клуб разгромно проиграл «Манчестер Сити» и вылетел на стадии полуфинала.

Ранее Анчелотти рассказал, чего не хватило «Реалу» в сезоне-2022/23.