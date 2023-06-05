Анчелотти рассказал, чего не хватило «Реалу» в сезоне-2022/23
- AP
«Нам не хватало конкурентоспособности в лиге. У нас был более сильный состав, чем в прошлом сезоне, но нам не хватало стабильности. Это был очень сложный сезон: Суперкубок Испании в январе и чемпионат мира», — заявил Анчелотти на сайте клуба.
«Реал» занял второе место в чемпионате Испании, уступив золото «Барселоне». В Лиге чемпионов клуб разгромно проиграл «Манчестер Сити» и вылетел на стадии полуфинала.
Ранее сообщалось, что «Реал» официально объявил об уходе Карима Бензема.