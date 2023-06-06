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Teradesportes: Кайседо согласовал личные условия контракта с «Арсеналом»

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Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо перейдёт в лондонский «Арсенал».
Teradesportes: Кайседо согласовал личные условия контракта с «Арсеналом»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Teradesportes, 21-летний эквадорец согласовал личные условия контракта с «канонирами».

По информации источника, лондонский «Челси» готов заплатить за полузащитника более высокую цену.

В прошедшем сезоне Кайседо забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 43 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Его соглашение с клубом рассчитано до 2027 года.

Ранее «Арсенал» представил домашнюю форму, посвящённую 20-летию беспроигрышного сезона в Английской премьер-лиге.

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