Teradesportes: Кайседо согласовал личные условия контракта с «Арсеналом»

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо перейдёт в лондонский «Арсенал».

Как сообщает Teradesportes, 21-летний эквадорец согласовал личные условия контракта с «канонирами».

По информации источника, лондонский «Челси» готов заплатить за полузащитника более высокую цену.

В прошедшем сезоне Кайседо забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 43 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Его соглашение с клубом рассчитано до 2027 года.

Ранее «Арсенал» представил домашнюю форму, посвящённую 20-летию беспроигрышного сезона в Английской премьер-лиге.