Teradesportes: Кайседо согласовал личные условия контракта с «Арсеналом»
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Как сообщает Teradesportes, 21-летний эквадорец согласовал личные условия контракта с «канонирами».
По информации источника, лондонский «Челси» готов заплатить за полузащитника более высокую цену.
В прошедшем сезоне Кайседо забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 43 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Его соглашение с клубом рассчитано до 2027 года.
Ранее «Арсенал» представил домашнюю форму, посвящённую 20-летию беспроигрышного сезона в Английской премьер-лиге.