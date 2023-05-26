«Арсенал» представил домашнюю форму, посвящённую 20-летию беспроигрышного сезона в АПЛ

Футбольный клуб «Арсенал» представил новую домашнюю форму на сезон-2023/24.

Об этом сообщает пресс-служба в социальных сетях.

Новая форма посвящена 20-летию беспроигрышного сезона в чемпионате Англии. В сезоне-2003/04 команда победила в 26 матчах и 12 раз сыграла вничью.

Эмблема, логотип спонсора и нашивки на рукавах на ней выполнены в золотом цвете.

В текущем сезоне «Арсенал» набрал 81 очко и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» интересуется защитником «Зенита» Ренаном.