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90min: защитником «Зенита» Ренаном интересуются пять топ-клубов АПЛ

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Защитник «Зенита» Роберт Ренан может сменить клуб в летнее трансферное окно.
90min: защитником «Зенита» Ренаном интересуются пять топ-клубов АПЛ
  • globallookpress.com

Как сообщает 90min, интерес к 19-летнему бразильскому футболисту проявляют лондонские «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм», а также «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Ренан перешёл в петербургский клуб из «Коринтианса» в зимнее трансферное окно. 19-летний бразилец в сезоне-2022/23 в семи матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Арсенал», «Манчестер Сити» и ПСЖ проявляют интерес к Малкому.

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