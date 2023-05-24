90min: защитником «Зенита» Ренаном интересуются пять топ-клубов АПЛ

Защитник «Зенита» Роберт Ренан может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает 90min, интерес к 19-летнему бразильскому футболисту проявляют лондонские «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм», а также «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Ренан перешёл в петербургский клуб из «Коринтианса» в зимнее трансферное окно. 19-летний бразилец в сезоне-2022/23 в семи матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Арсенал», «Манчестер Сити» и ПСЖ проявляют интерес к Малкому.