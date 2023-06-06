Черчесов попросил Нурмагомедова записать видео для игроков «Ференцвароша»

Главный тренер «Ференцварош» Станислав Черчесов рассказал о своей просьбе, адресованной бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.

«Пару месяцев назад слышу, что в раздевалке говорят: «Хабиб, Хабиб…» Ребята сказали, что они его фанаты. Я тогда Хабибу по видео набрал: «Извини, просьба. Тут твои болельщики полубольные». Я показал это видео ребятам. Они так удивились», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Российский специалист возглавляет венгерский клуб с 2021 года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат и Кубок страны.

С 2016 по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России. На домашнем чемпионате мире команда дошла до четвертьфинала турнира.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что Дзюба в каждом клубе доказывает свою состоятельность.