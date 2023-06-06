Писарев: несколько московских команд навяжут борьбу «Зениту»

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о чемпионской гонке Российский премьер-лиги (РПЛ) в следующем сезоне.

«Мне бы хотелось, чтобы и «Спартак», и ЦСКА навязали борьбу. Им бы неплохо усилиться. И «Локомотив» может успешно выглядеть. Я думаю, что несколько московских команд навяжут борьбу «Зениту», — цитирует тренера «Спорт день за днём».

«Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак». «Ростов» в последнем туре разгромно уступил ЦСКА и лишился шансов в борьбе за медали.

Ранее сообщалось, что гонорары судей и инспекторов в РПЛ превысили 110 млн рублей.