Писарев: несколько московских команд навяжут борьбу «Зениту»
«Мне бы хотелось, чтобы и «Спартак», и ЦСКА навязали борьбу. Им бы неплохо усилиться. И «Локомотив» может успешно выглядеть. Я думаю, что несколько московских команд навяжут борьбу «Зениту», — цитирует тренера «Спорт день за днём».
«Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак». «Ростов» в последнем туре разгромно уступил ЦСКА и лишился шансов в борьбе за медали.
Ранее сообщалось, что гонорары судей и инспекторов в РПЛ превысили 110 млн рублей.