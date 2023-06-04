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Гонорары судей и инспекторов в РПЛ превысили 110 млн рублей

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Расходы на выплаты вознаграждений судьям и инспекторам в чемпионате России сезона-2022/23 составили 111 570 000 рублей.
Гонорары судей и инспекторов в РПЛ превысили 110 млн рублей
  • Gettyimages.ru

В эту сумму не входит ежемесячная зарплата арбитров в размере 50 тыс. рублей.

Гонорарные расходы распределились так:

— на арбитров — 35 760 000;

— на ассистентов — 35 040 000;

— на резервных — 6 000 000;

— на видеоарбитров — 17 580 000;

— на ассистентов видеоарбитров — 8 790 000;

— на инспекторов — 8 400 000.

В чемпионате России сезона-2022/23 проведены 240 матчей, в 237 из них использовались видеоарбитры и их помощники.

«Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак». «Ростов» в последнем туре разгромно уступил ЦСКА и лишился шансов в борьбе за медали.

Ранее сообщалось, что вице-президент «Ростова» Рустем Сайманов заявил о необходимости усиления команды летом.

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