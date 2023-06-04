Гонорары судей и инспекторов в РПЛ превысили 110 млн рублей
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В эту сумму не входит ежемесячная зарплата арбитров в размере 50 тыс. рублей.
Гонорарные расходы распределились так:
— на арбитров — 35 760 000;
— на ассистентов — 35 040 000;
— на резервных — 6 000 000;
— на видеоарбитров — 17 580 000;
— на ассистентов видеоарбитров — 8 790 000;
— на инспекторов — 8 400 000.
В чемпионате России сезона-2022/23 проведены 240 матчей, в 237 из них использовались видеоарбитры и их помощники.
«Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак». «Ростов» в последнем туре разгромно уступил ЦСКА и лишился шансов в борьбе за медали.
Ранее сообщалось, что вице-президент «Ростова» Рустем Сайманов заявил о необходимости усиления команды летом.